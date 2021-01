구리시, 코로나19 백신 예방접종 시행추진단 운영

올 3분기까지 만 18세 이상 시민 70% 이상 접종

[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시가 코로나19 백신 예방접종 시행추진단을 운영한다.

구리시는 31일 "만 18세 이상 시민 70% 이상 접종으로 집단면역을 목표로 과학적·합리적 근거를 기반으로 한 접종 순서와 시기를 결정할 계획"이라며 이같이 밝혔다.

이를 위해 시는 부시장을 단장으로 하는 코로나19 백신 예방접종 시행추진단(1단 2반 7개 팀, 29명)과 관내 9개의 관계기관 12명으로 지역협의체를 구성했다.

시는 우선 접종 순위에 따라 차례대로 9월까지 전 시민의 70%에 대해 1차 무료 접종을 하고 백신 수급 상황에 따라 ▲1분기 요양병원·노인의료복지시설·고위험 의료기관 종사자 ▲2분기 65세 이상, 의료기관·재가노인복지시설 종사자 ▲3분기 만성질환자 및 19~64세 성인 등의 순으로 예방접종을 진행할 예정이다.

또한 백신이 대부분 2회 접종 기준인 만큼 3분기까지는 우선순위를 정해 접종하고 4분기부터는 2차 접종자와 미접종자를 대상으로 진행하며 접종자의 선택권은 부여되지 않는다.

백신 종류별로 접종 기관은 초저온 유통이 필요한 mRNA(메신저 리보핵산·화이자, 모더나) 백신은 접종센터에서, 냉장 보관·유통이 가능한 바이러스 벡터(아스트라제네카, 얀센) 백신은 위탁 의료기관과 방문 접종을 통해 이뤄진다.

코로나19 백신 접종센터는 구리시 인창도서관 대강당으로 결정했고, 노인요양시설, 중증장애인시설 등 의료기관 방문 접종이 곤란한 경우에는 별도의 방문 접종팀(의사1명, 간호사 1명, 행정요원 2명)을 구성해 찾아가는 접종으로 진행할 계획이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr