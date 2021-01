광주 18번째 코로나 사망자 나와…TCS국제학교 무단 이탈자들 수사 의뢰

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 코로나19 사망자 1명이 발생하고 신규 확진자 15명이 추가됐다.

31일 광주시에 따르면 이날 오후 5시까지 신규 확진자 15명이 발생했다. 누적 확진자는 1798명으로 늘었다.

18번째 코로나19 사망자도 나왔다. 광주효정요양병원에 입소했던 80대로, 빛고을전남대병원에서 치료를 받던 중 전날 숨졌다.

광주안디옥교회가 운영하는 부설 선교원으로까지 n차 감염이 확산됐다. 이날 신규 확진자 8명이 이 선교원 아이들과 가족 등으로 확인됐다.

광주안디옥교회발 누적 확진자는 94명으로 늘면서 100명대 진입을 눈앞에 두고 있다

최근 새로운 감염고리로 나타난 성인오락실 관련 확진자는 1명이 추가돼 누적 34명이 됐다.

감염경로가 밝혀지지 않은 광주 1768번 관련 3명도 확진됐다.

에버그린요양원 관련자 1명이 양성 판정을 받아 지난해 말부터 누적된 확진자는 161명에 달한다.

비인가 교육시설 가운데 가장 먼저 확진자가 확인됐던 TCS에이스국제학교에서도 추가 감염자 1명이 발생했고, 누적 43명이 확진됐다.

감염경로 미상 확진자도 1명 추가됐다.

방역당국은 광주안디옥교회의 지난 2차례 예배에 참석한 교인 등의 검사를 대부분 완료한 상태다.

또 광주안디옥교회 명단에 있는 교인 이외의 교회 관련자가 있을 것으로 추정하고, 이들의 추가 감염과 지역사회 전파를 차단하기 위해 재난문자를 통해 검사를 독려하고 있다.

방역당국은 “지난 1일부터 현재까지 광주안디옥교회 교인 등과 어떠한 형태로든 만난 적 있는 시민은 즉시 검사를 받아달라”고 주문했다.

불시에 34명의 확진자가 나온 성인오락실의 경우 지난 27일 최초 확진자가 나온 이후 총 4곳(킹·지구·VIP·공원 게임랜드)의 성인오락실에서 n차 감염이 진행됐다.

이에 따라 광주에서는 다음날부터 2주 간 성인오락실에 대해 집합금지 행정명령이 내려진다.

방역당국은 경찰과 자치구 등 유관기관과 함께 지역 내 성인오락실 156개소를 합동 점검하고 있다.

확진자들이 자가 격리 기간 중 무단 이탈한 정황이 포착돼 법적 책임을 묻는 절차도 밟고 있다.

지난 26일 1차 검사에 106명이 쏟아진 광주TCS국제학교의 확진자 4~10명이 이번 수사 대상이다.

방역당국은 이날 광주TCS국제학교 무단 이탈 확진자들에 대해 수사를 의뢰했다.

단기간 120명이라는 기록적인 확진자를 양산하기 전까지 IM선교회 소속 비인가 교육시설인 광주TCS국제학교에서는 학생과 교사가 무더기로 모여 건물 내 숙식 시설에서 함께 생활해 온 것으로 조사됐다.

