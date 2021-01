31일 서울 중구 유니클로 명동중앙점에 영업 종료 안내문이 붙어 있다. 플래그십 스토어인 유니클로 명동중앙점은 노재팬 운동과 코로나19로 인한 명동 상권 타격으로 이날까지 운영하고 문을 닫게된다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.