KT, '클라우드 원팀' 협력 본격화… 1차 정기협의체 개최

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 250 등락률 +1.05% 거래량 2,966,271 전일가 23,700 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]KT, 자사주 지속 매입·케이뱅크 IPO 가능성 '매수' "부진하다 얕보지마" 실적 기대감 쑥쑥…2월엔 통신주 담아볼까콘텐츠 총괄 법인 만든 KT…초대 대표는 윤용필 사장 close 가 ‘클라우드 원팀(Cloud One Team)’ 멤버사들과 토종 클라우드 생태계 확장을 위한 협력을 본격화한다.

KT는 서울 광화문 KT East 사옥에서 제1차 클라우드 원팀 정기협의체를 개최했다고 31일 밝혔다. 비대면으로 열린 정기협의체에는 원팀 TF장인 송재호 KT AI/DX융합사업부문장과 멤버사 주요 관계자 60명이 참여해 의견을 모았다. 지난해 11월 국내 클라우드 산업 생태계 조성과 경쟁력 강화를 위해 출범한 클라우드 원팀은 ▲ECO상생지원단 ▲산업혁신분과 ▲솔루션혁신분과 ▲기술/R&D 혁신분과로 운영 중이다.

이날 회의에선 각 분과에서 발굴한 과제가 소개됐고, 각 기관의 협업체계 구축방안과 역할이 논의됐다. 특히 솔루션혁신분과는 이날 비대면, 보안, 업무 협업툴, 서비스형 데스크톱(DaaS) 등의 9개 과제를 발굴해 각 과제 로드맵을 공유했다.

산업혁신분과는 기술과 서비스의 선도적 도입을 위해 시장 수요를 파악하고, 개선 방향을 도출하는 역할을 한다. Eco상생지원단은 산업 생태계 지원을 위해 스타트업, 벤처기업을 위한 지원 프로그램을 마련해 운영하고 있다. 기술·R&D분과는 각 대학교별로 아카데미 특화 프로그램 기반으로 전문 인재 육성에 협업하고 있다.

웹케시 웹케시 053580 | 코스닥 증권정보 현재가 78,500 전일대비 1,800 등락률 +2.35% 거래량 52,522 전일가 76,700 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-25일웹케시, 주가 6만 700원.. 전일대비 -0.33%거래소, 알테오젠 등 35개사 '2020년 코스닥 라이징스타' 선정 close 그룹과 크리니티도 새롭게 클라우드 원팀에 합류한다. 현재까지 참여 기관은 KT, 서울대, 카이스트, 포항공대, 서울과학기술대, 한국전자통신연구원(ETRI) 광주분원, 벤처기업협회, 경기창조경제혁신센터, 인천창조경제혁신센터, 한글과컴퓨터 한글과컴퓨터 030520 | 코스닥 증권정보 현재가 17,200 전일대비 600 등락률 -3.37% 거래량 239,688 전일가 17,800 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 중견기업계 "연대와 협력으로 우리 경제 역동성 회복에 온 힘"한글과컴퓨터, 주가 1만 9000원 (-4.52%)… 게시판 '북적'한컴헬스케어, 미국 정부기관에 'KF94 마스크' 수출 close , 케이뱅크은행, 나무기술 나무기술 242040 | 코스닥 증권정보 현재가 2,960 전일대비 40 등락률 -1.33% 거래량 480,178 전일가 3,000 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 나무기술 "아콘소프트, 60억원 시리즈A 투자유치…기업가치 410억원"나무기술, 5G(5세대 이동통신) 테마 상승세에 5.09% ↑【전문가추천】 지금부터 계속 사들여도 좋은 '2차전지 관련주' 정보 close , 소만사, 펜타시큐리티시스템, 솔트룩스 솔트룩스 304100 | 코스닥 증권정보 현재가 33,600 전일대비 600 등락률 -1.75% 거래량 72,196 전일가 34,200 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 솔트룩스, 뉴트리션코트와 AI 헬스케어 MOU솔트룩스, 3분기 영업이익 9억8200만원…흑자전환솔트룩스, 한국지역난방공사 빅데이터 구축 사업 수주 close , 틸론 틸론 217880 | 코넥스 증권정보 현재가 10,000 전일대비 700 등락률 -6.54% 거래량 11,265 전일가 10,700 2021.01.31 11:38 장마감 관련기사 틸론, 최대주주 대상 19.9억 규모 유상증자 close , 제노솔루션, 새하컴즈, 아롬정보기술, 티맥스에이앤씨 등 총 22개 기관이다.

클라우드 원팀 TF장인 KT AI/DX 융합사업부문장 송재호 부사장은 "클라우드 원팀 활동을 더욱 활성화해 산업 발전과 경쟁력 강화에 중심이 되는 연합체가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr