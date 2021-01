샤넬 매장 직원 코로나 확진됐는데…백화점은 정상 운영?

[아시아경제 나한아 기자] 신세계백화점 본점 샤넬 매장 직원이 코로나19 확진 판정을 받았지만, 백화점은 운영을 중단하지 않고 평소처럼 정상 영업했다.

지난 30일 코로나19 확진환자 발생으로 신세계 본점 샤넬 매장은 이날 매장 운영을 조기 중단하고 방역을 시행했다.

그러나 샤넬 매장과 같은 층에 있는 다른 매장을 포함해 백화점은 평소 주말처럼 영업했다.

앞서 확진 판정을 받은 샤넬 직원은 지난 28일까지 출근했으며 건강상 이상을 느끼고 이후 출근하지 않은 것으로 전해졌다.

샤넬은 30일 오전 10시 30분께 문을 열었다가 직원의 확진 소식을 전달받고 곧바로 영업을 중단했다. 샤넬 매장 직원들에 대해서는 전원 검사를 했다.

샤넬 관계자는 "일부 고객이 입장했으나 코로나19 확진 직원이 오늘 매장에 출근하지 않았고, 직원의 감염 연락을 받은 즉시 해당 매장에 대해 방역 소독을 실시했다"라고 밝혔다.

샤넬은 질병관리청의 영업 허가를 받았다며 31일 대체 인력을 투입해 매장을 열고 정상 영업할 예정이다.

신세계백화점 본점 샤넬 매장의 확진자 발생 소식은 이른바 '오픈런(매장 문을 열자마자 물건을 사기 위해 달려가는 행위)'을 위해 대기하던 고객 등을 통해 인터넷으로 알려졌다.

샤넬은 문을 열기 전 대기표를 받고 자리를 비운 고객들에게 코로나19 확진자 발생으로 영업을 중단한다는 사실을 알리지 않아 항의받기도 했다. 샤넬은 이날 오후 늦게 일부 고객에게 확진자 발생 소식을 문자로 보냈다.

샤넬 매장은 신세계백화점 1, 2층에 있으며 같은 층에 있는 다른 매장을 포함해 백화점 다른 매장들은 모두 당일 평소 주말처럼 정상 영업했다.

이 사실을 접한 누리꾼들은 신세계백화점이 방역 조치에 소극적인 것 아니냐고 지적했다.

신세계백화점은 "전문 용역업체가 매일같이 방역하고 있다"라고 해명했다.

