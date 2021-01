이마트24, 2월 1850개 상품 행사…"일주일 피코크 HMR 균일가"

1~7일, 피코크 HMR 최대 55%…탄산 음료 전상품 할인

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 2월 한 달간 1850개 상품에 대해 1+1, 2+1, 덤증정 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.

이는 지난 해 대비 42% 늘린 것이다. 2월에는 집콕족을 위한 식사류, 주류 및 안주, 간식, 음료 등 식품류 할인에 집중했다. 2월 행사 상품 중 식품이 85%를 차지한다.

2월1일부터 7일까지는 월간 행사와는 별도로 행사 카드로 구매 시 피코크 HMR 10종 4000원 균일가, 탄산·스포츠음료 전 상품 할인 이벤트도 진행한다.

일주일 동안 이마트24는 감자탕, 마라탕, 한우고기곰탕, 잔슨빌소시지부대찌개 등 피코크 HMR 10종에 대해 KB국민카드로 결제 시 4000원 균일가에 판매한다. 감자탕이 9000원, 마라탕, 한우고기곰탕이 각 8000원으로 KB국민카드 결제 시 55%, 50% 할인 혜택을 누리며 구매할 수 있다(기간 내 1일, 1인, 1회 최대 4100원 할인).

같은 기간 탄산·스포츠음료 모든 상품에 대해 최대 50% 할인도 진행한다. 이마트24에서 현대카드로 탄산음료(콜라, 사이다 등)와 스포츠음료(이온음료, 에너지음료 등)를 5000원 이상 구매 시 2500원 할인 혜택을 누릴 수 있다(기간 내 1일 1인 1회 최대 2500원). 한달간 음료 227종에 대해 1+1, 2+1 등 덤증정을 진행한다.

또한 일주일간 인기 도시락·김밥·샌드위치(반반치킨도시락·제육&치즈불고기·버터갈릭스크램블)와 농협제주감귤(500g 팩) 구매 시 오리온초코파이(800원)와 하루이리터생수500㎖(600원)를 모두 제공하는 더블 증정 이벤트도 진행한다.

유창식 이마트24 영업마케팅팀장은 "물가가 오르는 상황에서 집에서 먹을 식사류, 주류, 안주류, 간식류, 음료 등 먹거리를 구매하려는 고객들이 가까운 이마트24를 방문하도록 하기 위해 파격적인 할인 행사를 기획했다"고 말했다.

