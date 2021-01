◆HR 메가트렌드 패러다임의 전환= 기존 기업들의 과제가 주주가치를 지키는 것에 불과했다면 이제는 공동체의 일원으로서 사회적 책임까지 떠안아야 하는 쪽으로 경영 패러다임이 옮겨가고 있다. 이 같은 흐름에서 앞으로 10년을 지배할 경제적 변수와 사회·정치적 지형 변화를 고려해 국내 기업 인적관리(HR)에 영향을 미칠 메가트렌드를 제시한다. 지속가능 경영을 위한 인적자원 관리 지침서다.(천성현 지음/가디언)

◆뻔하지 않고 실용적인 원격근무 안내서= 코로나19 영향으로 재택근무가 일상이 된 시대. 개인은 어떻게 성과를 올리고 리더는 어떻게 팀을 이끌어야 하는지 소개한다. 원격근무, 화상회의, 비대면 협업 등 비대면 업무의 단점은 줄이고 장점은 극대화하는 실용적인 안내서다.(로히트 바르가바 지음/함현주 옮김/김영사)

