김종인 '文정부 이적행위' 발언 논란…이낙연 "내 눈을 의심" vs 홍준표 "틀린말 없다"

[아시아경제 나한아 기자] 문재인 정부가 북한에 원전을 지어주기로 했다면서 이를 '이적 행위'라고 발언한 김종인 국민의힘 비상대책위원장에 대해 이낙연 더불어민주당 대표는 "김 위원장의 발언을 읽고 제 눈을 의심했다"라고 비판한 반면 홍준표 무소속 의원은 "하나 틀린 말이 없다"라고 반박했다.

이 대표는 30일 자신의 페이스북에 "당시 청와대에서 정상회담 실무를 맡았던 윤건영 의원도, 관련되는 산업부와 통일부도 모두 부인하고 항의한다"라며 "그런데도 그렇게 주장하는 근거는 무엇인가. 설마 보궐선거 때문에 그토록 어긋날 발언을 한 것인가"라고 지적했다.

그러면서 "공무원의 컴퓨터 폴더에 무엇이 있었다면, 그것이 당연히 남북정상회담에서 추진됐다고 주장하시는 것이냐"라며 "국가 운영이 그렇게 되지는 않는다는 것은 상식에 속한다"라고 했다.

이어 이 대표는 김 위원장의 사과를 요구하며 "정치에서 말과 글의 책임을 다하는 것이 책임정치의 출발이다. 본인의 발언을 책임 있게 정리하시는 것이 옳다고 생각한다"라고 덧붙였다.

이에 대해 홍 의원은 페이스북에 "북풍으로 4년간 국민을 속인 정권이 거꾸로 북풍을 운운하는 것은 그야말로 적반하장"이라며 "정권 말기가 되다 보니 이젠 악만 남았나 보다"라고 반박했다.

앞서 강민석 청와대 대변인은 지난 29일 김 위원장에 대해 "북풍 공작과도 다를 바 없는 무책임한 발언"이라고 했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr