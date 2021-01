사칭계정이었네…이휘재·문정원, 활동중단 선언 후 SNS 재개 부인

[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 이휘재, 문정원 부부가 쌍둥이 형제의 SNS을 통해 복귀한 것으로 알려졌지만, 사실은 이 부부를 사칭한 계정인 것으로 드러났다.

29일 쌍둥이 형제 서언, 서준의 이름으로 운영되는 SNS에 여러 장의 사진이 올라왔다.

사진에서 형제는 눈 내린 야외에서 놀고 있다. 이 사진은 지난 10일 문정원이 자신의 SNS에 올린 사진들과 같은 사진이었다.

해당 계정은 팔로워가 11만에 육박하는 데다 몇몇 연예인이 팔로잉하고 있어 이휘재, 문정원 부부가 운영하는 SNS라고 추정됐다.

하지만 이는 사칭 계정으로 밝혀졌다. 문정원과 이휘재의 소속사 모두 "사칭 계정"이라며 선을 그었다.

쌍둥이들의 SNS 계정은 원래 없다는 설명이다.

사칭계정은 문정원이 층간소음부터 장난감값 먹튀까지 잇따른 논란으로 구설에 오른 뒤 활동 중단을 선언했다가 2주 만에 SNS 활동을 재개한 것으로 비쳐 화제가 됐다.

