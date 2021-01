"'화이자 백신' 접종 後 사망, 관련성 없다" EMA, 안전성 평가 결론

[아시아경제 임철영 기자] 유럽의약품청(EMA)이 화이자의 코로나19 백신과 최근 보고된 사망 사고와 관련성이 없으며 새로운 부작용도 확인되지 않았다고 밝혔다.

29일(현지시간) EMA는 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신 안전성 평가 결과 이 같이 결론 내렸다. EMA는 고령자 사망과 화이자 백신 접종과 관련성은 나타나지 않았으며 관련 사례들로 안전성에 우려를 제기하지 않는다고 전했다. 화이자 백신은 지난달 말부터 유럽연합(EU) 국가에서 사용되고 있다.

EMA는 이번 평가에서 백신 접종 이후 사망 사례를 분석하기 위해 다른 질환이 있는 환자의 사망률을 비교 분석했다. EMA는 화이자 백신 접종 과정에서 수집된 자료는 기존의 안전성을 훼손하지 않으며 새로운 부작용 역시 없었다고 설명했다.

화이자 백신의 안전성에 대한 의문은 노르웨이에서 백신을 맞은 2만여명의 고령자 요양원 거주자 가운데 33명이 숨지면서 확산했다. 이후 프랑스를 포함해 덴마크, 핀란드 등에서도 유사 사례가 보고되기도 했다.

