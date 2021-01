[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 29일 오전 영등포구 수어통역센터에서 오곰커피로부터 쌀 10kg 100포를 후원받고, 오곰커피와 수어통역센터 관계자들과 함께 ‘사랑’을 뜻하는 수어를 하며 기념촬영을 하고 있다.

이 날 후원받은 쌀 100포는 영등포수어통역센터를 통해 지역 내 저소득 장애인 가정에 전달된다.

채현일 구청장은 "코로나19로 모두가 힘든 시기에도 따스한 나눔과 기부의 손길 이어주는 오곰커피 관계자분들께 진심으로 감사드리며, 영등포 곳곳에 따스한 나눔의 온기를 전해 구민 모두 더불어 행복한 영등포를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr