호텔신라는 연결 기준 작년 한 해 영업손실이 1853억원으로 전년 영업이익 2959억원과 비교해 적자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

매출은 3조1881억원으로 전년 대비 44.2% 감소했다. 순손실은 2833억원으로 적자로 돌아섰다.

