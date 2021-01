[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 착한 임대인 운동이 전국적으로 확대돼 안정적으로 착지되기를 바라는 의미로 진행되는 #착지챌린지(착한 임대료 지원정책)에 동참했다.

정부는 임대인이 착한 임대료 운동에 동참하면, 인하 금액의 70%까지 세액을 공재해주는 상생임대료 정책을 추진하고 있다.

