DL이앤씨, 내달 e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴 공급

[아시아경제 임온유 기자] DL이앤씨(옛 대림산업)는 인천 영종국제도시 A28블록에 들어서는 ‘e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴’의 사이버 주택전시관을 29일 개관했다고 밝혔다. 코로나19 확산 및 방지를 위해 사이버 주택전시관으로만 운영되며, e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴 홈페이지를 통해 관람할 수 있다.

이 단지는 제3연륙교(영종~청라, 2025년 완공 예정) 착공을 통한 가치 상승이 기대되는 단지로 송도, 청라국제도시 대비 합리적인 분양가로 내 집 마련과 미래가치를 함께 확보할 수 있는 만큼 수요자들로부터 높은 기대와 관심을 받게 될 것으로 보인다.

지하 2층~지상 29층, 16개동, 84·98㎡(전용면적), 총 1409가구로 구성된다. 면적별 가구수는 △84㎡ 862가구 △98㎡ 547가구로 이뤄지며, 영종국제도시 내에서도 희소성 있는 개인정원(일부세대)을 비롯해 5베이(Bay) 와이드 평면 설계도 적용된다.

사이버 주택전시관 개관을 시작으로 내달 15일 특별공급, 16일 1순위, 17일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 23일에 이뤄지며, 정당계약은 오는 3월8일부터 14일까지 7일간 진행된다. 입주는 2023년 3월 예정이다.

◆ 제3연륙교 착공으로 생활 편의성과 미래가치 상승 기대되는 영종국제도시

e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴가 들어서는 영종국제도시는 영종대교(인천국제공항고속도로), 인천대교(제2경인고속도로), 공항철도 운서역 및 영종역 등의 교통망을 통해 서울 서부권과의 접근성을 확보한 수도권 신도시다. 여기에 지난 달, 인천경제자유구역의 14년여간 숙원 사업이었던 제3연륙교(영종~청라, 2025년 완공 예정)가 착공돼 생활 편의성과 미래가치가 상승할 것으로 기대를 모으고 있다.

향후 제3연륙교가 완공되면, 서울과 인천국제공항고속도로를 잇는 최단거리 노선이 되며 기존 영종대교, 인천대교를 통해 인천국제공항에서 강남까지 1시간 이상의 거리를 약 45분대로, 여의도까지는 약 30분대로 오갈 수 있을 것으로 예상된다. 또한 서해남북평화도로(영종~강화~북한의 개성ㆍ해주)의 완공까지 이뤄질 시, 제3연륙교는 개성을 연결하게 하는 중추 역할을 하게 될 것으로 보인다.

e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴는 인근 하늘대로를 통해 제3연륙교를 이용할 수 있는 단지이며, 이를 통해 스타필드 청라, 코스트코 청라, 청라의료복합타운 등 청라국제도시에 예정되어 있는 여러 생활 인프라를 함께 누릴 수 있게 된다. 특히 단지는 제3연륙교를 통해 영종국제도시에서 더욱 향상된 교통여건을 누릴 수 있게 됨과 동시에 인접한 청라국제도시와 함께 지역적, 가격적으로 가치가 상승하는 수혜를 맞이하게 될 것으로 기대된다.

◆ 교육, 생활, 여가까지 누릴 수 있는 입지여건, 다양한 개발호재 수혜 기대

단지는 인천영종초교, 인천영종초교 병설유치원을 품고 있는 학세권 단지이며, 인천별빛초교와도 인접한 안심 교육환경을 갖추고 있다. 또 단지 반경 5km 내에는 영종고교를 비롯해 인천의 대표적 자사고인 인천하늘고교와 인천과학고교, 인천국제고교 등 인천에서 손꼽히는 명문 학군까지 조성돼 있다.

단지 인근에 영종국제도시 중심상업지구가 위치해 있어 생활 편의시설의 이용도 수월하다. 인천국제공항을 비롯해 파라다이스시티, BMW드라이빙센터, 씨사이드파크, 파크골프장(퍼블릭골프장), 영종하늘도시체육공원 등 도심 속 여가생활 장소가 다양하게 들어서 있다. 영종국제도시 내 인스파이어ㆍ미단시티 복합리조트, 한상드림아일랜드 등 추진 중인 개발호재 역시 풍부해 이에 따른 수혜도 입게 될 것으로 기대된다.

◆ 영종 최초 e편한세상만의 라이프스타일 맞춤 주거 플랫폼 ‘C2 하우스’ 적용

e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴는 e편한세상 영종하늘도시, e편한세상 영종국제도시 오션하임에 이어 지역 내 세번째 브랜드 프리미엄을 잇는 후속 단지로, 브랜드 리뉴얼을 통해 새롭게 거듭난 e편한세상의 브랜드 아이덴티티와 차별화된 상품이 적용된다.

단지는 e편한세상만의 기술과 상품, 디자인, 철학이 총체적으로 집약된 새로운 주거 플랫폼 ‘C2 하우스’가 영종 내 첫 적용된다. ‘C2 하우스’는 소비자 니즈 분석을 통해 개발된 맞춤형 주거 평면이다. 급변하는 라이프스타일과 주거 환경에 맞춰 유연하게 대처 가능하도록 설계돼 입주민들의 만족도를 한층 높일 예정이다. 세대 입구에는 대형 현관 팬트리가 설치돼 다양한 물품을 효율적으로 보관할 수 있다(타입별 상이). 또, 다용도실은 세탁기와 건조기가 병렬로 배치 가능하도록 설계된다. 안방 전면 발코니에 배치되던 실외기실도 후면에 별도로 배치하여 안방의 공간감을 확보하고, 가구 배치가 더 용이하도록 설계된다. 주방에는 대형 와이드 창을 설치해 탁 트인 시야를 제공하고 채광 및 통풍이 극대화된다. 더불어 개개인의 취향에 맞는 집안 연출이 가능하고, 어떠한 스타일에도 배경이 되어주는 모던하고 세련된 느낌의 인테리어가 제공된다.

단지 내에는 e편한세상 브랜드에 걸맞는 다양한 커뮤니티 시설도 들어선다. 영종국제도시 분양 단지 중 최초로 단지 내 실내체육관이 갖춰지며 피트니스 센터, 실내골프연습장, 스크린골프, GX룸, 가족운동시설(탁구) 등도 마련돼 미세먼지로부터 자유롭게 운동을 할 수 있다. 특히 자녀가 있는 세대를 위한 어린이집과 실내놀이터, 맘스 스테이션, 작은 도서관(라운지 카페) 등도 마련된다. 이 외에도 사우나, 그린카페, 게스트하우스 등을 비롯해, 영종국제도시 분양 단지 중 최초로 언택트 시대에 발맞춘 개인 오피스 공간까지 갖춰진다. 단지 내 조경 설계도 정원 형식을 도입하여 다채로운 조경과 조형물들이 단지 곳곳에 배치될 예정이다.

◆ 세대 내외부의 쾌적한 공기질 유지 위한 ‘스마트 클린&케어 솔루션’ 도입

특화 미세먼지 저감 시스템인 ‘스마트 클린&케어 솔루션’도 적용된다. DL이앤씨가 개발한 통합 공기질 센서는 미세먼지, CO2, 휘발성 유기화합물을 감지한다. 실내의 통합 공기질 센서를 통해 입주민이 신경 쓰지 않아도 자동으로 24시간 공기 청정형 환기 시스템이 작동하여 쾌적한 환경을 유지시켜준다. 특히 모든 세대 내부의 공기 청정형 환기 시스템에는 0.3㎛ 이상의 극초미세먼지를 제거할 수 있는 H13등급 헤파필터가 적용된다. 각 세대 내부 외에도 지상 1층 동출입구마다 설치된 에어커튼은 미세먼지와 외기유입을 차단하여 쾌적한 환경을 유지시켜 준다. 공기 청정 시스템이 적용된 실내놀이터는 미세먼지가 심한 날에도 아이들이 걱정 없이 뛰어놀 수 있다. 실외에 조성된 미세먼지 저감 식재 및 미스트 분사 시설은 공기 중의 미세먼지를 가라앉혀주며, 웨더스테이션도 설치되어 언제든 공기질 상태를 쉽게 확인할 수 있다.

◆ 3년 내 분양권 전매 혜택, 의무거주기간 미적용으로 등기 이후 거래도 가능

이 단지는 분양가상한제를 적용 받아 주변 시세 대비 합리적인 3.3㎡당 평균 1050만원대의 분양가로 공급되며, 내 집 마련을 앞둔 실수요자를 위한 다양한 혜택까지 제공된다. 1차 계약금 1000만원 정액제가 적용되며, 전 세대에는 발코니 무상 확장 혜택이 주어진다. 특히 3년이라는 전매제한을 적용 받음에도 공사기간은 이보다 짧아, 3년이 지나지 않은 시점에도 거래를 할 수 있다. 또한 최대 5년 간의 의무거주기간 적용을 골자로 한 주택법 개정안(법령) 시행 이전에 분양 승인을 받은 영종국제도시 내 마지막 수혜 단지로, 등기 이후 거래도 가능하다.

