SK이노, 작년 영업손실 2조5688억원

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 8,000 등락률 +2.89% 거래량 561,506 전일가 276,500 2021.01.29 09:36 장중(20분지연) 관련기사 SK이노, 헝가리 배터리 자회사에 1.3조 출자‥ESG채권 조달 유력"부끄럽다" 정세균 질책에 'K배터리 소송' 물밑 협상 속도 내나"부끄럽다" 총리 질책에 SK이노베이션 "국민께 송구, 원만 해결 노력" close 이 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 2조5688억원의 영업적자를 냈다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 8,000 등락률 +2.89% 거래량 561,506 전일가 276,500 2021.01.29 09:36 장중(20분지연) 관련기사 SK이노, 헝가리 배터리 자회사에 1.3조 출자‥ESG채권 조달 유력"부끄럽다" 정세균 질책에 'K배터리 소송' 물밑 협상 속도 내나"부끄럽다" 총리 질책에 SK이노베이션 "국민께 송구, 원만 해결 노력" close 은 작년 연간 영업적자가 2조5688억원으로 전년 대비 적자전환했다고 29일 공시했다. 매출액은 34조1645억원으로 30.7% 감소다.

코로나19로 전 세계 석유·화학 시장이 침체하며 수요가 감소하며 실적이 악화했으나, 배터리 부문에서는 성장했다고 회사 측은 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr