[특징주]5G 성장 기대감…케이엠더블유·서진시스템 등 관련주 상승세

[아시아경제 이선애 기자] 29일 5G 시장 성장 기대감에 관련주들이 상승세를 보이고 있다.

이날 오전 9시23분 현재 5G 대장주 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 80,700 전일대비 1,800 등락률 +2.28% 거래량 419,493 전일가 78,900 2021.01.29 09:36 장중(20분지연) 관련기사 3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감글로벌 IB가 추천한 5G…투자 적기는 close 는 전일대비 2.53% 오른 8만900원에 거래중이다. 서진시스템 서진시스템 178320 | 코스닥 증권정보 현재가 43,600 전일대비 750 등락률 +1.75% 거래량 56,524 전일가 42,850 2021.01.29 09:36 장중(20분지연) 관련기사 폭증하는 5G폰…"통신장비·부품 부각될 수 있는 2021년"서진시스템, 주가 4만 5700원.. 전일대비 -1.4%많이 늦기는 했지만 우리아이들 교육! 지금이라도 다행입니다! close 은 2.57% 오른 4만3950원, 에이스테크는 1.94% 오른 2만3600원, 쏠리다는 1만98% 오른 1만250원, 다산네트웍스는 1.19% 오른 1만2800원, RFHIC는 1.32% 오른 4만6100원을 기록중이다.

