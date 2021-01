[아시아경제 장효원 기자] 핑거 핑거 163730 | 코스닥 증권정보 현재가 36,750 전일대비 4,750 등락률 +14.84% 거래량 2,147,421 전일가 2021.01.29 09:20 장중(20분지연) close 가 상장 첫날 급등세다.

29일 오전 9시10분 기준 핑거는 시초가 대비 27.19% 상승한 4만700원에 거래되고 있다. 공모가 1만6000원 대비 154.4% 높은 수준이다.

앞서 핑거의 공모가는 지난 14~15일 기관투자자 대상 수요예측에서 경쟁률 1453.12대 1을 기록하며 공모 희망가 최상단을 초과한 1만6000원으로 정해졌다.

핑거는 디지털 금융서비스 구축용 플랫폼을 개발하고 서비스를 제공하는 핀테크 기업이다. 국내 시중 은행의 글로벌 뱅킹 프로젝트 경험과 10개국 이상의 글로벌 뱅킹 구축 노하우를 토대로 해외 시장 커스터마이징 솔루션을 제공하고 핀테크 서비스 현지화를 추진할 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr