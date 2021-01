삼성엔지니어링, 지난해 영업이익 3510억…전년比 8.9%↓

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 13,050 전일대비 250 등락률 -1.88% 거래량 1,378,880 전일가 13,300 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 무난한 4Q 실적 삼성엔지니어링, 올해도 안정적 성장삼성엔지니어링, 이시간 주가 +0.71%.... 최근 5일 외국인 50만 1055주 순매수공급 확대론 기대… ‘씽씽’ 달리는 건설주 close 은 지난해 연결기준 매출액 6조7251억원, 영업이익은 3510억원으로 집계했다고 28일 밝혔다. 매출은 전년 대비 5.6% 증가했고 영업이익은 8.9% 감소했다. 순이익은 2445억원으로 17.3% 줄었다. 지난해 4분기 영업이익은 797억원으로 전년 동기보다 19.5% 늘었다.

