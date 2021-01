포스코는 지난해 연결 기준 매출액이 57조 7928억원, 영업이익은 2조 4030억원으로 집계했다고 28일 밝혔다. 전년도와 비교해 매출은 10.2%, 영업익은 37.9% 줄었다. 순이익은 1조 7882억원으로 같은 기간 9.8% 줄었다. 지난해 4분기 영업이익은 8634억원으로 집계됐다.

