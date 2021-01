코로나에 희비갈린 美대표기업들...보잉 '최악' vs 애플 '최대'

[아시아경제 조유진 기자] 미국 항공과 정보통신(IT) 분야를 대표하는 보잉과 애플이 각각 역대 최악, 최대 실적을 세웠다.

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 보잉은 이날 장 마감후 공시를 통해 지난해 연간 119억4000만달러(약 13조2000억원)의 순손실을 기록해 사상 최악의 적자를 냈다고 밝혔다. 매출은 582억달러(약 64조3000억원)로 전년대비 24% 급감했다.

대표 기종인 '737맥스' 여객기의 기체결함으로 인한 생산 중단과 코로나19 사태로 성장의 주축인 상용항공기 판매가 급감한 것이 실적 악화로 이어졌다.

4분기에만 84억달러(약 9조3000억원)의 순손실을 냈으며, 매출은 153억달러(약 16조9000억원)로 전년동기대비 15% 줄었다. 주당 순손실은 시장전망치(1.80달러)를 크게 밑도는 15.25달러로 어닝 쇼크 수준의 실적을 기록했다.

두 차례 추락 사고로 737맥스 여객기의 생산이 중단된 데 이어 전세계를 강타한 코로나19 여파가 길어지면서 실적 타격이 컸다. 코로나19 팬데믹으로 각국이 항공기 운행을 중단했고 이로 인해 신규 항공기 인도 건수와 주문 건수가 수십년래 최저치로 떨어졌다. 지난해 항공기 인도 건수가 절반 이상으로 줄면서 보잉이 입은 손실액은 120억달러에 달한다.

보잉의 상업용 항공기 부문 매출은 4분기에만 47억3000만달러(약 5조2000억원)로 전년동기보다 37% 급감했다. 항공기 인도가 전년의 절반 수준으로 줄면서 777X개발 투입 비용 부담이 더해지면서 보잉은 지난해 184억달러(약 20조3000억원)의 현금을 소진한 것으로 나타났다.

데이비드 칼훈 보잉 최고경영자(CEO)는 "지난해는 글로벌 항공산업이 크게 위축된 혼란의 한 해였다"며 "737맥스 운항 정지와 함께 코로나19로 인한 상업용 항공기 수요 타격으로 우리는 전례없는 도전에 직면해 있다"고 말했다.

직고용 인력만 10만명이 넘는 보잉은 누적된 손실로 인한 경영 악화로 3만1000개의 일자리를 정리할 계획이다. 보잉은 방위 및 항공기 정비사업에서 이익을 냈지만 급격한 실적 악화로 매출 기준 업계 1위의 지위도 잃었다. WSJ에 따르면 매출기준으로 보잉은 레이시온, 록히드마틴, 에어버스에 이어 방위산업기업 가운데 4위로 추락했다.

반면 애플은 신제품 '아이폰 12'의 판매 증대에 힘입어 지난해 4분기 매출이 분기 기준 처음으로 1000억달러를 돌파했다. 전년동기대비로 21% 증가했다.

애플은 이날 실적발표를 통해 지난해 4분기(애플 회계기준 1분기)에 1114억달러(약 124조원)의 매출액을 거뒀다고 발표했다. 순이익은 29% 늘어난 287억6000만달러(약 32조원)로 집계됐다. 주당순이익(EPS)으로 환산하면 1.68달러로 금융정보 업체 팩트셋이 집계한 월가 예상치(1.41달러)를 훌쩍 넘었다.

블랙프라이데이와 크리스마스 연휴 등 연중 최대 대목인 4분기는 애플이 연간 매출의 30%가 몰리는 성수기다. 올해는 애플의 첫 5세대 이동통신(5G) 아이폰 출시와 단말기 교체 수요가 일어 나면서 아이폰 판매가 슈퍼사이클(대호황)을 맞을 것이란 관측이 제기됐었다.

4분기 아이폰 매출은 전년동기대비 17% 늘어난 656억달러로 집계됐다. 5G망이 보급된 중국에서도 아이폰 판매가 호조를 보이며 매출이 57% 신장하는 데 일조했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 재택근무와 원격수업이 늘면서 IT기기 판매가 증가한 것도 실적 호조에 영향을 줬다. 데스크톱·노트북 제품군인 맥 라인업은 21%, 태블릿 PC 아이패드는 41% 매출이 상승했다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 회사의 제품 목록을 두고 "우리는 더 낙관적일 수가 없다"고 말했다. 쿡 CEO는 또 자체 설계 칩 'M1'을 도입한 게 노트북 판매 증대에 도움이 됐다고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr