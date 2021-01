이재명 "경기도 재난기본소득은 가짜 기본소득 아니다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 '재난기본소득' 명칭 논란에 대해 기본소득이 맞다는 입장을 밝혔다.

이 지사는 28일 경기도청 브리핑룸에 열린 '경기도 2차 재난기본소득 지급' 온라인 기자회견에서 "경기도 재난기본소득은 기본소득 방식으로 지급되는 재난지원금"이라며 "정책이라고 하는 것이 뚜렷한 지향 목표가 있듯이, 사업 명칭에도 분명한 근거가 있다"고 주장했다.

그는 그러면서 "일각에서 (경기도 재난기본소득을) 가짜 기본소득이 아니냐고 하는 데 개나리는 나리가 아니고, 개나리는 개나리고, 나리는 나리"라며 "재난기본소득은 기본소득인데, (일부에서)왜 (재난기본소득을)기본소득이라고 그러느냐는 말은 하지 말았으면 한다"고 충고했다.

또 "경기도는 도민들의 가계 소득이 어려운 상황이고, 지역화폐로 지급해 동네 소상공인을 지원하기 위해 재난기본소득이라는 이름으로 재난지원금을 지급하고 있다"고 덧붙였다.

