조선대병원 유윤정 간호부장 보건부장관상 수상

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교병원 유윤정 간호부장이 간호인력 근무환경 및 처우 개선 유공을 인정받아 보건복지부장관 표창을 수상했다.

28일 조선대병원에 따르면 보건부는 최근 코로나19 확산 방지를 위해 실행 중인 사회적 거리 두기에 따라 별도 시상식을 개최하지 않고 병원 측에 표창장만 전달했다.

유 간호부장은 코로나19 감염 확산이 지속됨에 따라 간호인력의 과중한 업무 부담으로 인한 간호 인력의 수급 및 원활한 대처를 위해 간호사 인권을 보호하고 경직된 간호조직 체계와 문화를 혁신하며, 신규 간호사들이 현장에 잘 적응할 수 있도록 관련 정책 및 교육을 실시하는 등 근무환경 개선 및 처우개선 활동에 크게 기여한 공로를 인정받았다.

유 간호부장은 “환자에게 안전하고 질 높은 의료서비스를 제공하기 위해서는 간호사 경력단절 완화 및 장기근속 유도 등을 통해 의료기관 활동률을 높임으로써 인력 부족 문제를 해소하는 것이 필요하다”며 “앞으로도 병동특성과 경력 수준 등을 고려한 교육 커리큘럼 마련 및 의료기관 조직문화 개선을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr