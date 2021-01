이재갑 고용부 장관, 플랫폼사에 "표준계약서 적용 잘했다"

179만 플랫폼 종사자 보호 입법

상반기 추진 발표 한달 만에 현장 찾아

[아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 이재갑 장관이 28일 오후 2시 서울지방고용노동청에서 플랫폼 기업에서 일하는 이들과의 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이 장관은 이 자리에서 표준계약서를 적용한 위시켓 등 업자들의 노력을 칭찬했다.

간담회엔 정보기술(IT)·소프트웨어(SW) 개발 인력 중개 플랫폼사 '위시켓', 인공지능(AI) 데이터 구축 플랫폼사 '크라우드웍스' 등의 종사자들과 기업 관계자들이 참여했다.

이들 업체는 온라인에서 노무제공이 이뤄지는 웹기반 유형에 해당하는 일자리를 중개한다. 청년, 경력단절여성 등이 많이 참여하는 유형이다.

각사는 일자리 창출 노력 사항을 발표했다. 위시켓은 노사정 합의에 따라 표준계약서를 마련해 실제 계약에 활용하고 있다.

크라우드웍스는 참여자 21만여명을 대상으로 취약계층에 대한 일자리 제공은 물론 적정 보수 지급, 직무교육 기회 제공 등의 노력을 했다.

근로자들은 표준계약서 보급이나 불공정거래 방지, 세무·상담 지원, 직업훈련, 자격증 마련 등 경력인정시스템의 체계적 구축 필요성을 제안했다.

이 장관은 "플랫폼 종사자는 취업자의 7.4%인 179만명으로 적지 않은 규모고, 더 많은 일자리가 플랫폼을 바탕으로 만들어질 수 있다"고 말했다.

이어 "지난해 12월 발표한 '플랫폼 종사자 보호 대책'에 따라 입법 추진 등을 충실히 이행하는 한편, 지원이 필요한 사항들을 중심으로 구체적인 방안을 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.

앞서 지난해 12월21일 플랫폼 대책을 통해 불공정한 계약 관행 등에 노출된 플랫폼 종사자 179만명에 적용할 보호 법안 입법을 내년 상반기 중으로 추진한다고 밝힌 바 있다.

