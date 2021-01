풀무원, 4번째 얄피 시리즈 '얇은피꽉찬속 고기깻잎만두' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원식품은 '얇은피꽉찬속(얄피)' 만두 4번째 시리즈 '얄피 고기깻잎만두'를 출시한다고 28일 밝혔다.

‘얄피 고기깻잎만두’는 깻잎을 주요 원재료로 사용해 새로운 맛을 낸 제품으로 고기와 깻잎의 조화를 극대화하는 데 중점을 뒀다. 1㎝ 크기로 깍둑썰기한 돼지고기가 씹는 맛을 살려주고, 여기에 향긋한 깻잎과 부드러운 두부가 들어가 느끼하지 않고 담백한 맛을 낸다.

풀무원은 지난 2019년 3월 얄피 고기만두와 김치만두를 출시하며 높은 인기를 끌었다. 0.7㎜의 얇은 만두피로 속이 그대로 비치는 전문점 스타일의 수제만두를 집에서도 간편히 즐길 수 있다는 점이 소비자를 사로잡았다. 같은 해 12월에는 젊은층을 공략하여 알싸하게 매운맛이 나는 얄피 땡초만두를 출시한 바 있다.

얄피만두는 피가 얇지만 쫄깃해 쉽게 찢어지지 않고 군만두, 찐만두, 물만두, 만둣국 등 다양하게 조리해 즐길 수 있다. 피가 얇아 만두피가 접히는 부분도 적어 전자레인지나 에어프라이어에 조리해도 피가 딱딱하게 굳지 않는 것이 장점이다.

풀무원은 1년만에 새롭게 선보인 얄피 시리즈인만큼 새로운 맛의 만두를 원하던 소비층을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. 풀무원은 얄피를 1000억원대 매출을 올리는 브랜드로 성장시키기 위해 계속해서 차별화한 제품들을 선보일 계획이다.

홍세희 풀무원식품 냉동FRM PM은 “새롭게 출시하는 얄피 고기깻잎만두는 고기와 깻잎이 어우러져 색다른 맛을 완성할 수 있었다”라며 “앞으로도 새로운 맛을 전하는 얄피만두를 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr