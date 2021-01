창원시, 마산권역 재활용품 현장 '여전히 지켜지지 않아'

"올바른 분리배출 의식전환 필요하다"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 27일 마산권역 재활용품 분리배출·수거 현장을 찾아 직접 배출·수거 상황을 점검했다.

마산지역은 1월부터 낮은 자원 재활용률을 높이고, 압착으로 인한 자원 훼손을 줄이기 위해 배출·수거 체계를 전면 개선했다.

월요일은 무색·유색 페트병, 비닐류만 배출하고, 그 외 재활용품은 읍면동별 지정 요일에 배출해야 하며, 재활용품 수거 차량도 비 압착 차량으로 전면 개선했다.

시는 모니터링한 결과, 월요일에만 배출하는 무색·유색 페트병, 비닐류가 잘 지켜지지 않고 있어 여전히 혼합배출이 많았다.

이로 인해 전 지역 수거가 원활하지 않으며, 부피가 큰 스티로폼, 플라스틱류로 인해 수거 시간이 많이 소요되는 등 문제점들을 해결하기 위해 현장 점검에 집중하고 있다.

이정근 시 환경도시국장은 “아직도 재활용이 안 되는 슬리퍼, 기저귀, 휴지 등이 많이 섞여서 배출되고 있어 올바른 분리배출 의식 전환이 무엇보다 중요하다”고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr