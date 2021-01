[아시아경제 황윤주 기자] LG화학의 전기차 배터리 사업을 담당하는 LG에너지솔루션은 27일 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 "올해 전기차 배터리 사업의 매출액은 전년 대비 50% 이상 성장할 것"이라고 밝혔다.

이어 "작년 하반기 미국과 유럽의 전기차 판매가 증가하고, 배터리 포트폴리오의 다각화로 작년 매출은 50% 신장했고, 수율 안정 및 생산성 향상으로 수익성도 개선됐다"고 설명했다.

