광주시, 28일부터 고객센터 활성화 지원사업 수행기관 공모

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 지역 내 양질의 여성일자리 창출을 위해 고객센터 유치활동을 비롯한 상담사 인력양성 및 힐링 등 고객센터 활성화 지원사업을 수행할 기관을 28일부터 내달 10일까지 공개 모집한다고 27일 밝혔다.

신청자격 및 요건은 공고일 현재 광주시에 소재한 교육기관 또는 비영리단체·법인으로, 사업수행에 필요한 사무공간·기기 등을 보유하고 고객센터 산업육성 등 관련 전문인력을 최소 3명 이상 확보해야 한다.

수행할 주요 사업은 ▲고객센터 신·증설 유치활동 ▲고객센터 운영 효율화 및 네트워킹 지원 ▲고객센터 입지여건 등 홍보 ▲상담사 인력양성 및 순회 설명회 ▲상담사 감정노동 치유 및 회복 프로그램 운영 등이다.

접수는 내달 8일부터 10일까지 시청으로 방문하거나 우편으로 하면 된다. 구비서류 등 자세한 내용은 28일부터 광주시 홈페이지에 게시된 공고문을 참고하거나 광주시 일자리정책관실로 문의하면 된다.

박정환 시 일자리경제실장은 “고객센터 활성화 지원사업은 지역 내 여성 일자리 창출과 지역경제 활성화를 위해 매년 추진되고 있다”며 “사업의 성과를 높이기 위해 역량 있는 많은 기관·단체에서 공모에 참여하기를 바란다”고 말했다.

한편 관내에는 지난 해 12월 말 기준으로 금융·통신 등 다양한 분야 69개 고객센터에서 7100여 명의 상담사가 종사하고 있는 것으로 집계됐다.

