네스엠, 회사명 씨오더블유어엔 변경…신현종·이승훈 대표 선임

[아시아경제 지연진 기자] 모바일게임 업체 네스엠 네스엠 056000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,860 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 네스엠, 상장적격성 실질심사 조사 2월17일까지 연장네스엠, 십이지천M 개발사 ‘엔토리’ 지분 인수 결정네스엠, ‘드래곤라자EX’ 퍼블리싱 계약 체결 close 은 27일 임시주주총회를 열고 회사명을 씨오더블유오엔으로 변경하고, 대표이사에 신현종 ·이승훈을 선임했다고 공시했다.

이 회사는 또 이날 사내이사에 이승훈·오상연·장명진·한우엽·박지훈 등을, 사외이사로 손경호를 선임했다. 사내이사 유지훈 선임안건은 후보자 사퇴로 상정되지 못했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr