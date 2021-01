시너지이노베이션, 고려대학교와 실험용기 기증식 진행

[아시아경제 유현석 기자] 바이오 및 의료기기 전문기업 시너지이노베이션 시너지이노베이션 048870 | 코스닥 증권정보 현재가 3,290 전일대비 55 등락률 -1.64% 거래량 103,411 전일가 3,345 2021.01.27 11:14 장중(20분지연) 관련기사 시너지이노베이션, 커뮤니티 활발... 주가 6.05%.시너지이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.39%시너지이노베이션, 주가 3685원.. 전일대비 -2.77% close (시너지파트너스 계열)이 지난 26일 고려대학교와 플라스틱 실험용기 기증식 행사를 진행했다고 27일 밝혔다.

시너지이노베이션은 바이오산업 발전에 기여하고, 산학연계를 강화하기 위해 최근 플라스틱 실험용기를 고려대학교에 기증했으며, 기증품은 시중가격으로 약 1억원 상당에 달한다. 시너지이노베이션의 실험용기는 진공 처리 및 개별 포장되어 우수한 배양 능력과 멸균 안전성을 보장한다.

기증식 행사는 고려대학교 본관 대외협력처장실에서 시너지이노베이션 송성종 사장과 고려대학교 대외협력처장, 생명과학대학장, 연구부학장이 참석한 가운데 진행됐다.

회사 관계자는 “시너지이노베이션의 기증품이 학교 실험에 가치 있게 쓰여져, 고려대학교의 연구개발에 기여하고 나아가 첨단 바이오 연구에 도움이 됐으면 하는 바램이다.”고 말했다.

한편, 시너지이노베이션은 본업인 미생물 배양배지와 더불어 코로나19 검체 채취키트를 생산하고 있으며, 신성장동력을 확보하기 위해 뉴로바이오젠에 투자한 이후 치매치료, 비만치료로 파이프라인을 확대하고 있다.

