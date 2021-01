"인쇄물 출력은 그만" 삼성엔지니어링, 디지털 기술 혁신 집중

[아시아경제 정현진 기자] 삼성엔지니어링이 디지털 기술을 바탕으로 수익성을 높이고 친환경 경영 성과를 거두고 있다고 27일 밝혔다.

삼성엔지니어링은 3D 설계자동화 솔루션을 개발해 프로젝트들에 적용, 별도의 도면 출력 없이 PC나 모바일 기기에서 설계도면과 정보를 바로 확인할 수 있도록 했다. 3D 설계자동화 솔루션은 멕시코, 말레이시아 등 최근 수주 프로젝트에도 적용되고 있으며 향후 수주하는 모든 신규 프로젝트에 확대할 계획이다.

삼성엔지니어링은 또 최근 태국에서 수행 중인 타이오일 정유 프로젝트의 준공서류를 디지털 파일로 전달하기로 발주처와 합의했다고 밝혔다. 추후 프로젝트 종료 시 발주처에 제출하는 대부분의 서류들도 디지털 문서 형태로 제공하기로 했다.

삼성엔지니어링은 본사와 해외법인, 모든 국내외 프로젝트에 환경경영시스템 국제표준인증 ISO 14001:2015 규격을 적용하고 있으며, 환경관리시스템을 통해 환경 계획 수립, 실행 모니터링, 폐기물처리, 용수사용, 온실가스 등의 데이터를 관리하고 있다고 설명했다.

삼성엔지니어링 관계자는 "전사차원의 디지털 기술혁신을 통해 생산성과 효율성을 증대시키고 최근 화두인 ESG 경영에도 박차를 가하고 있다"면서 "기술 혁신 솔루션 사업화를 통해 안정적인 수익을 창출할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr