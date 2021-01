상주시, 지역화폐 전용 모바일 앱 보급 … 연계 배달앱도 보급

26~27일 새해 주요업무 보고회 … 374개 사업 추진 방향 논의

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 상주시는 26에 이어 27일 시청 소회의실에서 강영석 상주시장 주재로 '2021년도 상주시 주요업무 보고회'를 이어간다.

이번 보고회에서 분야별 신규ㆍ핵심사업 114건, 주요사업 230건 등 총 35개 부서의 374개 사업에 대한 구체적 추진 방향과 실행 계획 등을 논의한다. .

주요 사업으로는 지역화폐 500억원 규모 발행과 가맹점 확대, 화폐앱과 연계 배달앱 보급, 소상공인 데이터 베이스 구축, 청년지원센터 조성 및 청년상인 육성 등이다.

시는 이들 사업을 통해 지역 자본의 선순환 체계를 구축해 코로나19에 따른 지역경제의 위기를 극복하고 다양한 일자리를 창출할 계획이다.

또한 대구경북 통합신공항 배후지역 미래 전략사업 개발, 동서횡단 고속철도 건설사업 등 미래성장 동력 기반사업의 발굴과 외부환경 변화에 따른 시의 대응 방안을 선제적으로 마련하기로 했다.

이와 함께 미래 스마트 농·축산업의 중심 도시로 성장하기 위해 경북 스마트팜 혁신밸리 조성, 경상북도 농업기술원 이전, 농산물 산지유통센터(APC) 건립사업 등을 추진한다.

상주 시립도서관(생활문화센터) 건립, 상주 청소년 해양교육원 건립, 내수면 관상어 비즈니스센터 건립, 상주박물관 소장 고전적 1만5000여 점의 기록화 및 번역, 오봉산 고분군 발굴, 만화축제 개최 등 상주만의 역사와 사람의 이야기를 찾아내는 등 문화적 소프트웨어와 하드웨어를 강화한다.

강영석 상주시장은 보고회에서 "침체된 지역 민생경제 회복을 위한 다양한 시책을 추진하는 한편 올 한 해는 뚝심과 창조 정신을 바탕으로 상주시가 '경상'의 '상'자를 빛나게 하는 원년이 될 수 있도록 전 공무원이 한마음으로 최선을 다해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr