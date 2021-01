CU, 혼명족 겨냥 ‘설 명절 간편식 시리즈’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 27일 신축년을 기념해 ‘소의 해 간편식 시리즈’를 선보인다고 밝혔다.

CU는 매년 설과 추석에 맞춰 혼명족(혼자 명절을 보내는 사람)들을 겨냥한 간편식들을 출시해왔다. 올해 설에는 처음으로 명절 간편식 시리즈를 1탄(양식)과 2탄(한식) 두 차례에 걸쳐 순차적으로 선보일 계획이다.

간편식 시리즈 1탄은 젊은 혼명족을 겨냥해 소고기를 활용한 양식 4종(파스타, 햄버거, 샌드위치, 프렌치프라이)으로 구성됐다. 모든 상품 패키지에는 ‘행복만 소복소복(福)’이라는 메시지를 넣어 신축년에는 모든 것이 잘 풀리길 바라는 마음을 담았다.

해당 상품에 들어간 라구 소스는 BGF리테일 상품개발팀이 직접 개발한 레시피를 적용해 토마토 페이스트의 풍미를 살리면서 촉촉한 식감의 정통 볼로냐식의 라구 소스 맛을 재현했다.

한식 간편식 시리즈 2탄은 내달 초 정통 명절 음식을 담아 선보일 예정이다.

BGF리테일 관계자는 “지난해 추석 간편식 시리즈가 큰 인기를 끌면서 올해는 20·30 젊은 세대들이 연휴 동안 홈술로 가볍게 즐길 수 있도록 양식스타일의 간편식을 준비했다”며 “혼명족들이 풍성한 연휴를 보낼 수 있도록 간편식의 완성도를 높이는데 초점을 맞출 것”이라고 말했다.

