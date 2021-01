세종시, 해외 판로지원 기업 ‘1303만달러’ 수출성과

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종지역 기업들이 지난해 1303만달러 규모의 수출성과를 올렸다.

세종시는 지난해 ‘세종시 해외 판로 지원사업’을 추진해 관내 45개 기업이 계약예상액 1303만9000달러의 실적을 거뒀다고 26일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 당시 세계경제와 내수시장이 침체된 상황에서 비대면·온라인 사업을 발굴해 지역 기업과 해외 바이어를 연결하는 등으로 해외 판로개척을 도운 것이 주효했다는 것이 시의 설명이다.

실제 시는 지난해 ▲비대면 무역사절단 ▲해외전시·박람회 온라인 참가 지원 ▲세종 우수기업 전시관 운영 등 온라인 마케팅 사업 발굴 등 8가지 사업을 추진해 지역 기업의 수출 지원에 나섰다.

가령 ‘수출기업화 지원사업’에 참여한 세제 생산기업 ‘화인TNC’는 시로부터 해외진출 전략수립부터 무역실무에 이르는 전 과정을 컨설팅 받아 10만달러 규모의 수출성과를 거뒀다.

또 ‘자카르타 온라인 소비재전’에 참여한 ㈜푸시풀시스템은 인도네시아, 미국, 베트남 등 국가를 상대로 2만달러 규모의 실적을 올렸고 ㈜아이씨푸드는 해외 바이어를 연결하는 ‘세종 1:1 온라인 화상상담회’를 통해 베트남 대형 유통사에 샘플을 발송하는 등 신제품에 대한 홍보를 지속하고 있다.

한편 한국무역협회가 지난 20일 발표한 ‘2020년 지자체별 무역통계’에 따르면 세종지역의 지난해 총 수출규모는 13억48만달러로 전년(12억8515만달러)보다 1.2% 증가했다.

이는 지난 2012년 시 출범 직후 2억7900만달러에 불과했던 수출규모에 견줘 8년만에 4.7배가 늘어난 수치다.

여세를 몰아 시는 올해 상반기 중에도 지역 기업을 대상으로 한 온라인 해외전시회 참가지원, 세종 우수기업 온라인 전시관 운영 등 온라인 위주의 사업을 추진할 예정이다.

