산업은행 "녹색금융 주도하는 정책금융기관으로의 대전환 추진"

정부의 장기저탄소발전전략에 대응

주력산업의 저탄소화, 녹색 신(新)산업 육성과 공정전환을 여신정책에 반영 예정

[아시아경제 박선미 기자] 그간 경제?산업의 변화에 따라 다양한 역할을 수행해 온 산업은행이 녹색금융을 주도하는 정책금융기관으로의 대전환을 추진하고 있다고 26일 밝혔다.

산업은행은 녹색금융을 주도하는 정책금융기관 역할을 위해 이달 초 기존 정책기획부문을 정책·녹색기획부문으로 확대·개편하고, 녹색금융 컨트롤타워 역할을 수행할 ESG(환경·사회·지배구조)·뉴딜기획부를 신설하는 등 조직을 정비했다.

향후 5년간 25조원 수준의 '대한민국 대전환 뉴딜 프로그램'을 신설해 20조원 규모의 정책형 뉴딜펀드 조성?운용 및 정부의 장기저탄소발전전략(LEDs)를 반영한 금융상품의 개발 등을 통해 충분하고 신속한 녹색금융 지원이 이루어지도록 할 계획이다. 기후변화 대응을 장기 발전방향의 한 축으로 설정하고, 이를 은행 고유의 역할인 혁신기업의 육성 및 산업의 경쟁력 강화와 연계해 나간다는 방침이다.

특히, 정부의 장기저탄소발전전략에 대응해 주력산업의 저탄소화, 녹색 신(新)산업 육성과 공정전환(저탄소 전환에 취약한 좌초산업·업체에 대한 지원)을 여신정책에 반영하고 집중적으로 지원해나갈 예정이다.

산업은행 김복규 정책·녹색기획부문장은 “녹색?기후금융은 경제?산업구조의 혁신 및 국가의 성장전략과 맞물려 있다"며 "산업은행은 그간 축적한 업무역량과 노하우를 바탕으로 우리 경제의 녹색 전환을 위해 녹색금융 선도기관으로서의 역할을 더욱 강화해 나아갈 것”이라고 전했다.

