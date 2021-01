▲교학부총장 겸 교육혁신원장 이주희 ▲산학협력단장 최효승 ▲공과대학장 홍기학 ▲에너지융합대학장 김홍기 ▲한의과대학장 조명래 ▲보건복지대학장 김만수 ▲사회문화대학장 정영옥 ▲교무처장 겸 IPP사업단장 정현우 ▲기획협력처장 겸 국책사업총괄관리본부장 겸 대학혁신지원사업단장 이상준 ▲학생취업지원처장 겸 대학일자리센터장 겸 동신사회봉사단장 직무대리 안민주 ▲산학협력부단장 박상호 ▲에너지융합대학 교학과장 이동휘 ▲보건복지대학 교학과장 안주아 ▲학생취업지원처 학생상담센터장 박희현 ▲한의융합과학연구소장 나창수 ▲인문사회과학연구소장 박정민

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr