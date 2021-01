함평군 ‘청년 희망디딤돌 통장사업’ 신청자 모집

내달 1~19일 접수

[함평=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군은 내달 1일부터 19일까지 ‘2021년도 청년 희망디딤돌 통장사업’ 신청자 23명을 모집한다고 26일 밝혔다.

청년이 3년 동안 매월 10만 원을 적립하면 군이 추가로 10만 원을 지원한다.

3년 만기 시 총 적립금 720만 원과 이자를 지급받을 수 있는 일종의 적금 프로그램이다.

저소득 근로청년의 안정적인 미래 준비와 자립을 지원하기 위해 전남도와 각 시·군이 지난 2017년 처음 도입했다.

신청 대상은 함평군에 주민등록상 주소를 둔 만 18~39세(1981.1.26.~2003.1.24.) 청년으로 최근 180일 이내 90일 이상의 근로경력을 갖고 있고 본인 근로소득 200만 원 이하, 가구소득 인정액이 기준중위소득 120% 이하인 청년이다.

다만 보건복지부와 고용노동부 등에서 추진하는 유사 자산형성 지원사업 참여자 또는 국가 및 지방자치단체에서 근무하는 공무원 등은 이번 지원 대상에서 제외된다.

신청을 원하는 청년은 주소지 관할 읍·면사무소에 신청하면 된다.

군은 신청자격 요건 등을 심사해 적격 대상자 중 가구소득 인정액이 낮은 순으로 최종 지원대상자를 선정할 예정이다.

군 관계자는 “청년 희망디딤돌 통장 지원사업이 저소득 청년 근로자의 안정적인 지역 정착과 미래 설계를 위한 마중물이 되길 기대한다”며 “기타 자세한 사항은 함평군청 일자리경제과로 문의하거나 군 홈페이지 고시공고란을 참고하길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr