코스피, 하루만에 3200 후퇴...동학개미는 1.3조 순매수

[아시아경제 황준호 기자] 코스피가 하루만에 3200에서 후퇴했다. 개인은 1조원 이상 순매수하며 지수를 방어하는 반면 외국인과 기관은 주식을 대거 팔고 있는 양상이다.

26일 오전 10시19분 현재 코스피는 전일 대비 1.09%(34.83) 빠진 3174.16을 기록하고 있다. 전날 코스피는 종가 기준 3200선을 처음 돌파해 3208.99에 거래를 마쳤지만 전날 상승장을 이끌었던 외국인과 기관이 매도 우위를 보이고 있다. 외국인과 기관이 각각 7000억원대와 9000억원대를 순매도 중이다.

반면 개인은 1조3000억원 이상을 순매수하며 지수를 방어하고 있다. 전날 5712억원 순매도했던 개인은 바로 하루만에 매수 우위로 돌아섰다.

업종별로는 의약품(2.49%), 기계(0.74%), 전기가스(1%)를 제외하고 모두 하락세다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 799,000 전일대비 9,000 등락률 +1.14% 거래량 203,269 전일가 790,000 2021.01.26 10:51 장중(20분지연) 관련기사 3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치삼성SDI, 최근 5일 외국인 34만 3205주 순매수... 주가 79만 3000원(+0.13%) close (1.39%)와 삼성바이오로직스(3.04%), 셀트리온(3.89%) 정도가 상승세를 타나내고 있다. 이 밖에 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,500 전일대비 1,900 등락률 -2.13% 거래량 12,210,939 전일가 89,400 2021.01.26 10:51 장중(20분지연) 관련기사 이재용 옥중 서신 "무척 송구, 흔들림 없이 한마음이 돼달라"(상보)3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치 close 는 1.9% 하락세를 나타내고 있으며 SK하이닉스도 3.7% 빠진 상태다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 969,000 전일대비 21,000 등락률 -2.12% 거래량 157,869 전일가 990,000 2021.01.26 10:51 장중(20분지연) 관련기사 3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥코스피 버블?.. 걱정하긴 이르다ETF 시장서도 2차전지·자동차 '질주' close 과 네이버도 내림세를 기록 중이다.

