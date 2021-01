[아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆고위공무원

▶행정심판국장 민성심 ▶국가공무원인재개발원 교육파견 임규홍

◆과장급

▶통일교육원 교육파견 김성훈 ▶세종연구소 교육파견 심재구 ▶국방대학교 교육파견 김기창

