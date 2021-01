[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 25일 오후 영등포구청 스튜디오 틔움에서 희망온돌 따뜻한 겨울나기 우수기부자와 함께 ‘2021 탁트인 구민 소통’ 행사를 진행, 참여진들과 함께 기념촬영을 했다.

영등포구는 교육, 문화, 복지 등 다양한 분야의 전문가, 종사자들과 함께 주요 추진 현안, 발전 방안에 대해 격의없이 토론하는 온라인 소통 행보를 계속해서 이어나가고 있다.

채현일 구청장은 "코로나19로 어려워진 여건 속에서도 온정의 손길 이어주시는 기부자분들께 진심으로 감사드리며, 따스한 나눔이 지속되도록 아낌없이 지원해나가겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr