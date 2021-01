[아시아경제 이민지 기자] 애경유화 애경유화 161000 | 코스피 증권정보 현재가 9,510 전일대비 210 등락률 -2.16% 거래량 386,877 전일가 9,720 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 애경유화, 석유화학 테마 상승세에 6.23% ↑애경유화, 검색 상위 랭킹... 주가 0.0%애경유화, 석유화학 테마 상승세에 1.52% ↑ close 는 결산배당으로 1주당 350원의 현금배당을 결정했다고 25일 공시했다.

시가배당율은 3.8%로 배당금총액은 110억원에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr