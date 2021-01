"VVIP 주식방 입장권" 빚투족 노린 불법 스팸 급증

'후후'앱 4분기 스팸신고 670만여건

전년 대비 65만6000건 증가

빚투·영끌족 대상 리딩방·대부업 광고↑

[아시아경제 차민영 기자] 지난해 4분기 주식 투자 광풍 속 개인 투자자들을 노린 불법 스팸 전화와 문자도 급증한 것으로 나타났다.

24일 스팸 차단 애플리케이션 ‘후후’ 서비스를 제공하는 후후앤컴퍼니가 지난해 4분기 스팸 전화·문자 통계를 분석한 결과, 신고 건수는 671만건으로 전년 동기 대비 약 65만6000여건 증가했다.

유형별로 보면 ‘주식?투자’ 스팸은 154만여건으로 전년 동기 대비 62% 증가해 전년 대비 상승 폭이 가장 컸다. 세력주, 작전주 등 실체 없는 투자 정보를 공유하거나 주식 종목 추천 명목으로 이용료를 갈취하는 수법이 대표적이다. 개인 투자자들의 주식 열풍으로 관련 스팸이 덩달아 증가한 것이다. 전체 대비 비중도 커져 최다 신고 유형 2위를 차지했다.

최다 신고 유형 1위는 ‘대출권유’ 스팸이다. 해당 유형은 전년 동기 대비 66만여건이 증가해 총 182만여건의 신고가 접수 됐다. 이는 후후 분기별 스팸 통계가 발표된 이래 동일 유형 최다 신고량을 경신한 수치다. 빚을 내 투자하는 이들이 늘어난 데다 4분기 은행권 대출 중단이 결정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 저금리 신용대출이 막히자 제3금융권 및 불법대부업 영업이 횡행한 것이다.

문자 메시지를 악용한 사기 수법인 스미싱 신고에서도 영끌?빚투 영향을 찾아 볼 수 있었다. 4분기 스미싱 신고는 12만4849건으로 전년 동기 대비 약 3만여건 증가했다. 특히 스미싱의 수법이 종전의 택배?청접장을 사칭하는 방식뿐만 아니라 저축 은행과 카드사의 대출 홍보 문자를 사칭하는 방식으로 다양해지고 있다.

반면 2017~2019년 3년간 연간 최다 신고 유형 1위를 차지 했던 ‘불법게임?도박’ 스팸은 증가세가 주춤하는 양상을 보였다. 해당 유형의 신고 건수는 141만여 건으로 최다 신고 유형 순위에서는 대출권유, 주식?투자에 밀려 3위에 그쳤다.

허태범 후후앤컴퍼니 대표는 “불법게임?도박과는 달리 주식?대출 관련 스팸은 제도권 금융기관을 사칭할 수 있는 만큼 철저한 주의가 필요하다”며 “문자 속의 인터넷 URL 주소는 섣불리 클릭하지 말고 만약 사기가 의심되는 경우에는 후후 앱을 설치해 스미싱 여부를 확인해야 한다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr