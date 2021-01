국민은행, '청소년의 멘토' 진로동아리 성과 발표회 개최

KB국민은행이 청소년들의 꿈과 희망을 응원합니다!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 '청소년의 멘토 KB!' 진로동아리 3기 성과 발표회를 개최했다고 23일 밝혔다.

'청소년의 멘토 KB!' 진로동아리는 학교에서 접하기 어려운 진로 및 직업분야에 대한 정보전달과 실습 기회를 제공하는 학과 체험형 진로멘토링 사업이다. 진로동아리 발표회에는 프로그램을 수료한 자율동아리 49개 팀 230여명이 온라인으로 참여해 전년도 활동 성과를 공유했으며 우수 활동팀에게는 장학금을 지원했다.

4차산업 동아리 이준우 학생은 “교과 시간에 배웠던 것을 진로동아리 활동을 통해 내 것으로 만들 수 있었다” 며, “4차산업 시대를 주도하며 이끌어 나갈 수 있을 것 같다는 자신감이 생겼다” 고 활동 소감을 전했다.

KB국민은행 관계자는 “진로동아리 활동을 통해 청소년들이 자신의 꿈에 한발 더 가까워지는 기회가 되길 바란다”며, “빠르게 변하는 환경으로 진로 탐색에 어려움을 겪는 청소년들에게 '청소년의 멘토 KB!'가 든든한 파트너가 되겠다”고 말했다.

한편, KB국민은행은 2015년 교육부와 ‘중학교 자유학기제 활성화와 청소년 진로교육을 위한 업무협약’을 체결하고 다양한 청소년 멘토링 사업을 지원하고 있다고 전했다.

