[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 인삼죽염㈜이 건강식품 미라클 캡슐 1000통(1억원 상당)을 기부해 왔다고 23일 밝혔다.

김윤숭 인삼죽염 회장과 최은아 대표이사는 22일 도청을 찾아 이철우 도지사에게 자사 건강식품을 전달했다. 이날 전달된 물품은 대한적십자사 경북지사를 통해 도내 생활치료센터 등 코로나19 확진자들에게 배부될 예정이다.

이철우 경북도지사는 인삼죽염측에 감사의 뜻을 전하면서, "코로나19를 조속히 진정시켜 모두가 함께 열심히 일할 수 있는 환경을 조성하기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

