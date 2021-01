2021 서울과기대 지역상생 프로젝트 ‘이음’ 온라인 세미나 및 온·오프라인 포럼 개최

이은주 서울시의원 "대학과 지역사회의 협력 통한 상생과 발전 되도록 적극 노력할 것"

[아시아경제 박종일 기자] 지난 13일, 20일 두 차례에 걸쳐 서울 노원구 공릉동에 위치한 서울과학기술대에서 '2021 서울과기대 지역상생 프로젝트 ‘이음’ 온라인 세미나 및 포럼이 개최됐다.

대학과 해당 지역이 상생하기 위한 협력과 교류를 이어가는 가운데 노원구와 서울과기대는 2021 서울과기대 지역상생 프로젝트를 통해 지역 국회의원, 시의원, 구청장 및 민·관 전문가들의 적극적인 참여와 코로나19로 인해 온라인 형식으로 진행됐다.

이은주의원에 따르면 이번 프로젝트는 대학이 지역사회에 봉사하고 상생협력을 위해 지난해부터 진행한 사업으로 지역주민과 지역 현안문제에 대한 토론 진행 그리고 온라인 세미나 및 온·오프라인 포럼으로 확대 시켰다.

프로젝트 주된 의제는 노원구 주요 현황과 지역과 협력할 수 있는 대학의 인프라를 공유, 궁극적으로 대학과 지역 상생의 길을 물어보고 찾아갈 수 있게 형성, 노원구와 서울과기대의 상생협력 방안 모색이 그 목표임을 설명했다.

'2021 서울과기대 지역상생 프로젝트 ‘이음’의 지역과 마주보기 Ⅰ,Ⅱ를 모두 패널로서 참석한 이은주 의원은 “ 노원구 공릉동을 대표하는 서울시의원으로서 서울과기대와 지역의 협력체계 구축 필요성과 가능성에 대해 의견을 충분히 나눠보았으며 더 나아가 서울시에서의 지역-대학 연계에 대한 거시적인 방향도 함께 모색할 수 있는 자리에 초대해 주어 감사하다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 학교와 지역의 지속적인 상생과 협력의 마중물 역할을 해내겠다”며 “또한 경춘선 숲길 활성화 방안과 대학과 지역의 협력 구조방안에 대해서도 깊은 관심과 고민을 함께 이어나가겠다”고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr