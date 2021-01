사상 유례없는 대규모 접종 … 부산시, 코로나19 예방접종 추진위 발족

21일 오전 10시 첫 영상회의, 민·관 협력으로 안전·신속 추진



접종시행 전 전문가 자문·준비 점검 통해 완벽한 계획 마련

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시민의 코로나19 백신 예방접종을 앞두고 민·관이 참여하는 ‘코로나19 예방접종 추진위원회’가 발족한다. 전에 없던 대규모 예방접종이 안전하고 신속하게 진행되도록 하기 위해서이다.

부산시는 ‘접종 추진위’는 백신 예방접종에 관한 자문과 지원 역할을 하며 모두 16명으로 구성된다.

부산시에서는 시장 권한대행(위원장)과 기획조정실장, 복지건강국장, 시민안전실장, 소방재난본부장, 해운대구보건소장이 참여한다.

관계기관에서는 부산시교육감, 부산경찰청장, 국민건강보험공단 부산경남지역본부장, 부산시의사회장, 부산시감염병관리지원단장, 부산시병원회장, 부산시약사회장, 부산시간호사회장, 부산·울산·경남 의약품유통협회장, 동아대학교 감염내과 교수 등이 참여한다.

앞으로도 필요에 따라 위원을 추가 위촉할 계획으로 폭넓은 지역사회의 참여를 통해 효율적인 예방접종을 추진한다는 방침이다.

부산시는 코로나 백신 예방접종 시행을 위해 5개 팀, 25명으로 구성된 ‘코로나19 예방접종 추진단’을 신설하고 정부 접종계획에 맞춰 시행계획 수립과 접종센터 확보, 백신 수급 관리 등 여러 사항에 대한 준비에 돌입했다.

부산시는 21일 오전 10시 시청 7층 영상회의실에서 추진위원회의 첫 회의를 열고 코로나19 예방접종의 성공적 추진을 위한 협력방안을 논의한다.

이날 오전 9시 50분에는 신설된 ‘부산시 사전 예방접종 추진단’의 사무실 현판식을 할 예정이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “코로나19 백신 예방접종과 관련해 시민의 걱정을 줄이고 지혜와 힘을 모아 시민이 안심하고 접종할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

