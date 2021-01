엠넷 '캡틴', 파이널 앞두고 사전투표 오류 공지…"오류부분만 무효화"

'오잉' 홈페이지 사전 응원투표 미반영

[아시아경제 김봉주 기자] 엠넷 '캡틴' 측이 파이널 생방송을 하루 앞두고 투표 오류를 공지했다.

엠넷 오디션 프로그램 '캡틴' 측은 20일 공식 홈페이지를 통해 "파이널 생방송을 앞두고 투표 데이터를 점검하는 과정에서 투표 데이터 관리 프로그램의 오류를 확인했다"며 "해당 데이터 전체를 파이널 방송에 반영하지 않기로 했다"고 밝혔다.

이어 "지금까지 출연자들의 합격 여부는 심사위원들의 평가로 결정됐기 때문에 투표 데이터는 전혀 영향을 끼치지 않았다"고 했다.

당초 '캡틴'은 파이널 투표에서 심사위원 평가(40%), 시청자 문자 투표(35%), '캡틴' 홈페이지와 '오잉' 홈페이지를 통한 사전 응원 투표(25%)를 합산해 우승자를 가릴 예정이었다.

문제가 된 부분은 지난해 11월부터 '오잉'을 통해 진행해온 사전응원 투표다. 엠넷 측은 생방송을 앞두고 투표 데이터를 점검하는 과정에서 '오잉'의 투표 데이터 관리 프로그램의 오류를 확인했다.

이에 엠넷은 '오잉'을 통한 사전 투표 자료는 모두 무효화하고 '캡틴'을 통한 사전 투표 자료만 전체 점수에서 25% 비중으로 반영하기로 했다.

이와 관련해 엠넷 관계자는 "지난 14일 파이널 방송을 앞두고 데이터를 일괄적으로 검토하던 중 날짜가 지날수록 누적 투표수가 더 감소한 것을 발견했다"고 전했다.

