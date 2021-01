[아시아경제 한진주 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 880,318 전일가 308,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감네이버, 캐나다 웹소설 플랫폼 주식 6533억 취득NAVER, 이시간 주가 -0.82%.... 최근 5일 기관 51만 3828주 순매도 close )의 자회사 라인이 일본 소프트뱅크의 자회사인 온라인 서비스 업체 Z 홀딩스의 주식 21억2536만6950주를 약 7조8458억원에 취득한다고 20일 공시했다. 주식 취득 후 지분율은 44.6%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 26일이다.

네이버는 "라인과 소프트뱅크, Z홀딩스의 경영통합 절차의 일환으로 시오도메Z홀딩스가 보유한 Z홀딩스의 주식 전부를 공개매수의 방법으로 매수하기로 결정했다"고 공시했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr