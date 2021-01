두산인프라코어, 프랑스서 굴착기 220여대 수주

[아시아경제 김혜원 기자] 두산인프라코어는 프랑스 대형 건설기계장비 임대회사인 보록으로부터 굴착기 221대를 수주했다고 20일 밝혔다.

두산인프라코어가 보록에 공급하기로 한 굴착기는 22t급, 16t급, 8t급 등 총 12개 기종이다. 건축공사, 도로공사를 비롯해 프랑스 전역의 다양한 건설 현장에서 사용될 예정이다.

보록은 350대 이상의 건설기계를 운용하고 있는 회사로 2016년과 2017년, 2019년에 걸쳐 두산인프라코어 굴착기 250여대를 구매한 바 있다. 두산인프라코어는 보록으로부터 장비 성능 및 유지관리, 잔존가치 등에서 경쟁력을 인정받아 이번 거래를 성사시켰다.

두산인프라코어 유럽법인(DIEU) 관계자는 "이번에 총 300대 규모의 입찰에서 글로벌 경쟁사들을 제치고 최대 물량을 확보했다"며 "유럽 내 3위 시장규모인 프랑스 뿐 아니라 유럽시장 내 입지를 더욱 강화할 수 있는 계기가 됐다"고 말했다.

두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 8,120 전일대비 10 등락률 +0.12% 거래량 619,964 전일가 8,110 2021.01.20 10:06 장중(20분지연) 관련기사 두산인프라코어, 2021년형 굴착기 13종 국내 출시【화제의테마】 "주식으로 행복해질 줄 알았는데" 그런 당신을 위한 종목 TOP4'굴착기 명장' 오승현 전무.. 1月 대한민국 엔지니어 close 는 지난해 말 유럽 최신 배기규제(Stage-V)를 충족하는 신형 휠로더 DL-7시리즈를 유럽시장에 출시하며 영업력을 강화하고 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr