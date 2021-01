청호나이스, '청호 자가관리 정수기 셀프' 출시

필터 속까지 살균하는 정수기

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 필터 속까지 살균하는 정수기 '청호 자가관리 정수기 셀프'를 출시했다고 20일 밝혔다.

이 제품은 유로와 코크는 물론 필터 속까지 살균해 주는 것이 특징이다. 직수형 정수기는 물 속 이물질을 제거하고 남은 찌꺼기가 필터에 남아있을 수 있다. 청호 자가관리정수기 셀프는 이런 문제점을 보완하기 위해 필터 속까지 씻어주는 특허기술이 적용됐다. 살균기능 작동 시 유로 및 코크 살균은 물론 필터 내부까지 역방향으로 전해살균수가 유입돼 살균과 동시에 필터 및 유로 내부에 있을 수도 있는 작은 미세이물질 입자까지 세척해 배출하는 것이다. 기존 출시됐던 살균정수기는 유로와 코크를 세척했다면 이번 신제품은 필터 속까지 살균하고 세척해 필터의 위생은 물론 수명까지 증가시켰다는 설명이다.

필요시에만 예열하는 순간 온수 시스템으로 경제성은 더했다. 온수 시스템은 정수기에서 가장 많은 전력을 필요로 하는 부분으로, 온수 기능이 있는 정수기는 경우 그렇지 않은 정수기보다 약 2배 이상의 전력을 필요로 한다. 하지만 청호 자가관리정수기 셀프는 순간 온수 시스템을 통해 전력 소모를 최소화했다. 취수 시에는 첫 잔부터 80℃이상의 뜨거운 온수 취수가 가능하며 안전성 또한 강화됐다.

가로 16.8㎝의 초소형 사이즈로 공간효율성은 높였다. 심플하고 세련된 디자인으로 인테리어 효과까지 한번에 누릴 수 있으며 직관적인 조작 방식으로 편리한 사용성을 확보했다. 사용자의 취향에 따라 냉수 단계를 설정할 수 있으며 온수 사용 시 85℃, 75℃, 45℃ 3단계로 온도 설정이 가능해 컵라면, 차, 분유 등 다양한 용도에 맞게 사용할 수 있다. 제품관리는 4개월마다 서비스 전문가로부터 관리 받는 방식과 자가필터 교체를 통해 좀 더 합리적인 가격에 이용할 수 있는 방식 중 선택이 가능하다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr