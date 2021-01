네이버, 캐나다 웹소설 플랫폼 주식 6533억 취득

[아시아경제 이선애 기자] 네이버는 캐나다의 웹소설 플랫폼 서비스·관련 IP 출판 및 기타 제작업체 'Wattpad'의 주식 2억4854만3779주를 약 6533억원에 취득한다고 20일 공시했다. 주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 네이버는 "글로벌 컨텐츠 사업 다각화 및 북미사업을 강화하기 위해 이번 주식을 취득했다"고 설명했다.

